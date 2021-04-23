Spor camiası 23 Nisan'ı kutluyor: "Yaşasın cumhuriyet!"

23 Nisan 2021 Cuma, 10:44

Federasyonlar ve kulüpler, pandemi kısıtlamalarına rağmen coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı için çeşitli açıklamalar yayınladı. Mesajlarda Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. yıl dönümüne vurgu yapıldı.

TFF: "MİLLETİMİZİN COŞKU VE GURUR GÜNÜ"

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, egemenliğin kayıtsız şartsız millete geçtiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş gününü, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir. Şanlı tarihimizde ayrı bir dönüm noktası olan 23 Nisan, milletimizin coşku ve gurur günü, aynı zamanda çocuklarımıza verdiğimiz değerin ve güvenin bir simgesidir. Bu düşüncelerle, yüce Meclisimizin açılışının 101. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."

TBF: "TARİHİMİZ İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI"

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan başkan Hidayet Türkoğlu imzasıyla yayınlanan metinde şu ifadeler yer alıyor:

“23 Nisan 1920’de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulması, tarihimiz için bir dönüm noktası niteliği taşımaktadır. Gazi meclisimiz 101 yıl önce olduğu gibi bugün de demokrasimizin ve bağımsızlığımızın garantisidir.

Egemenliğin kayıtsız şartsız millete geçtiği bu anlamlı gün, aynı zamanda Atatürk’ün dünya çocuklarına bayram olarak hediye ettiği gurur ve coşku günüdür. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bütün dünya çocukları arasında sevgi, dostluk ve kardeşlik bağları oluşturmak; gelecekte tüm insanların barış içinde yaşayacakları bir dünyaya katkıda bulunma inancı taşımaktadır.

Bu düşüncelerle; milletimizin ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden bütün şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.”

FENERBAHÇE'DEN ÇOCUK YUVASINA HEDİYE

Fenerbahçe Spor Kulübü ise "Atamızın izinde, geleceğin 'Fener'i çocuklar" başlıklı yazıda bu günün dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olduğunun altını çizdi ve sporcular tarafından paketlenen kulüp ürünlerinin Semiha Şakir Çocuk Yuvası'ndaki çocuklara armağan edildiğini açıkladı:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101. yıl dönümünde sporcularımız tarafından tek tek paketlenen Fenerium ürünlerini, Semiha Şakir Çocuk Yuvası’ndaki çocuklarla buluşturduk.

Minikler için futbolcularımız Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Altay Bayındır, Harun Tekin, Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımızdan Satou Sabally ve Tuğçe Canıtez, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızdan Beliz Başkır ve Ceren Kestirengöz, Fenerbahçe Beko Genç Erkek Basketbol Takımımızdan Melih Kurtay ve Berkay Yılmaz, Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızdan Arda Bostan ve Taha Erden hediyeleri özenle paketlerken Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan ve Yönetim Kurulu Üyemiz Simla Türker Bayazıt’ın katılımıyla bu hediye paketleri Semiha Şakir Çocuk Yuvası’ndaki minik kalplerle buluştu.

Hediyeleri gören çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken Yöneticilerimiz Burak Çağlan Kızılhan ile Simla Türker Bayazıt, miniklere günün anlam ve önemini anlattı ve hep birlikte 23 Nisan temalı şarkılar söylendi.

Yöneticilerimiz, Kurum Müdürü Fuat Şanlı’ya geçtiğimiz yıl stadımıza astığımız dev pankart görselinin yer aldığı “Geleceğin Feneri Çocuklar” yazılı bir tablo hediye ettiler."

GALATASARAY: "DÜNYAYA VE ULUSUMUZA KUTLU OLSUN"

Galatasaray Spor Kulübü'nün açıklamasında, Atatürk'ün çocuklara olan ümidi ve güveni ön plandaydı:

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesinin teminatı, ulusumuzun kendi geleceğini inşa etme çabasının en somut kanıtı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümündeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü olan bugünü geleceğimizin teminatı olan çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyoruz. Atatürk’ün çocuklarımıza olan güveninin ve ümidinin simgesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tüm dünyaya ve ulusumuza kutlu olmasını dileriz."

BEŞİKTAŞ: "TBMM 101 YILDIR AYAKTA DURMAKTADIR"

Beşiktaş'ın başkan Ahmet Nur Çebi imzasıyla yaptığı açıklamada "Çocuklarımızın milletimize faydalı bireyler olarak yetişebilmeleri için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı:

"Cumhuriyetimizin ilanına giden yolda, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olarak 23 Nisan 1920 tarihinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 101 yıldır aziz milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli unsuru olarak dimdik ayakta durmaktadır. Gazi meclisimizin kuruluş gününün aynı zamanda geleceğimiz olan çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiş olması, başta ülkemizdeki olmak üzere tüm dünyadaki çocuklara verdiğimiz kıymeti simgelemesi bakımından son derece anlamlıdır. İstikbalimizin teminatı olacak çocuklarımızın; milletimize faydalı bireyler olarak yetişebilmeleri için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Büyük Beşiktaş Ailesi adına; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 101. kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyor, bu vesileyle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle yad ediyorum."

TRABZONSPOR: "YAŞASIN CUMHURİYET"

Trabzonspor ise cumhuriyetin, geleceği aydınlatan bir meşale olduğunu vurguladı. Bordo-mavililerin başkan Ahmet Ağaoğlu imzasıyla yayınladığı açıklama şu şekilde:

“Cumhuriyet tarihimizin en önemli, en değerli günlerinden biri olan 23 Nisan; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’’ sözünü tüm dünyaya güçlü bir şekilde seslendirdiği gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yaktığı Cumhuriyet meşalesi 23 Nisan 1920’den bugüne dek hiç sönmemiş ve sonsuza dek sönmeyecektir. O meşale bizim önümüzü aydınlatan, bize yol gösteren meşalenin ta kendisidir! 101 yıldır büyük coşkuyla kutladığımız 23 Nisan’ı yaşadığımız olağanüstü şartlar nedeniyle bir arada kutlamaktan mahrum kalsak da aynı duygu ve heyecanı ilk günkü gibi devam ettiriyoruz. Bizler bu egemenliğin kolay kazanılmadığını unutmuyor; yegane görevimizin Cumhuriyetimizi ve onun değerlerini sonsuza dek yaşatmak olduğunu biliyoruz.

Değerli çocuklarımız. Kurucu Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başta siz ve tüm dünya çocuklarına armağan ettiği evrensel anlamdaki tek bayram; 23 Nisan’dır. Sizler için söylediği şu sözleri sizler de kendi çocuklarınıza aktaracaksınız;

'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.'

Çocuklar, sizlerle paylaştığım bu sözlerden hareketle Cumhuriyetimizi korumanın sorumluluğu bilincinde olacağınıza inanıyor ve sizlere çok güveniyorum. Bugünün önemini kavrayarak, geleceğimizi sizler inşa edeceksiniz. Gelecek sizlerindir!

Son olarak, şahsım ve yönetim kurulum adına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Kurucu Meclisimizin İlk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bağımsızlığımız için mücadele eden şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet!”