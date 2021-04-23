Trabzonlular Abdullah Avcı'ya sahip çıktı
Trabzonsporlu antrenör Hasan Al Abdullah Avcı’ya inanıyor.
Trabzonlu teknik adam Hasan Al, Abdullah Avcı'ya sahip çıktı. Avcı'ya yapılan eleştirilerin haksız ve yersiz olduğunu savunan Hasan Al, "Bu eleştirileri yapanlar 3 günde bir maç oynamanın ne demek olduğunu bilmiyor. Rakipler kaliteli 5 değişiklikle oyuna hamle yapacak. Siz kado yetersizliğini bildiğiniz için son dakikalara kadar durumu idare edeceksin. Hem oynadığınız maçı hem de gelecek maçı düşüneceksiniz. Değişiklik yapmasan aynı kadro 3 günde bir maçı kaldırmaz.Yorgunluk, performans düşüklüğü ve sakatlık kaçınılmaz. Biraz oyun şansı yardım etse işi de göreceksiniz" dedi.
İnsanların sonuca göre yorum yaptığına dikkati çeken Hasan Al, "Ayrıca değişiklik yapmayıp golü yesen bu defa 'niye değişiklik yapmadın?' diye eleştirecekler. Trabzonspor futbol takımı. Her oyuncuyu hazır tutmak zorundasınız. 11 oyuncuyla ligi tamamlayamazsınız. Anlamak istemiyorsunuz ama Ahmet Ağaoğlu'nun kadro mühendisliği bu kadar. Eldeki malzeme bu. Ve 40 maçlık bu uzun lig maratonunda herkesi kullanmak zorunda. Artık bu sonuca göre eleştiri kabak tadı verdi. Yapılan eleştiriler bilgiden ve deneyimden yoksun. Galatasaray maçında çok yorulan Trabzonspor'u Karagümrük maçında göreceğiz. Bu maç Galatasaray maçından daha zor geçecek" diye konuştu.
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