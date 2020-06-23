Adem Büyük o maça yetişiyor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük'ün cezasını 2 maça indirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük'ün cezasını 2 maça indirdi. Adem Trabzonspor maçına yetişebilecek.
Süper Lig'in 27’nci haftasında Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Galatasaray'da Adem Büyük, karşılaşmada kırmızı kart görmüş ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafında 3 maç ceza almıştı. TFF Tahkim Kurulu, Adem Büyük için yapılan itirazı inceledi ve cezayı 2 maça indirdi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük ile ilgili PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/800 K.2019-2020/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük'ün ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL cezasının; futbolcunun pişmanlığı ve olayın oluş şekli nazara alınarak takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8.667,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."
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