Adem Ljajic geri döndü

24 Ocak 2021 Pazar, 21:18

Vodafone Park'taki Beşiktaş-Göztepe maçının ikinci yarısında Bernard Mensah'ın yerine oyuna giren Ljajic, 49. dakikada skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

Bu sezon ilk kez ağları havalandıran Adem Ljajic, aynı zamanda Süper Lig'de Haziran 2020'den (vs Denizlispor) bu yana ilk golünü atmış oldu.

Beşiktaşlı futbolcu, geçen hafta Fatih Karagümrük karşısında 10 maç sonra siyah-beyazlı formayla sahaya çıkmıştı.