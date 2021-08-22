Adı Fenerbahçe ile anılan Moussa Dembele'nin menajerinden açıklama
Olympique Lyon'un sezona iyi bir başlangıç yapan forveti Moussa Dembele'nin menajeri, oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarını değerlendirdi.
Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Lyon'da forma giyen ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Moussa Dembele'nin menajeri, iddialara dair açıklamalarda bulundu.
NTV Spor'a konuşan oyuncu temsilcisi, "Moussa’nın Fenerbahçe’ye transferi için tek bir kişiyle bile görüşmedik." ifadelerini kullandı.
Paris Saint-Germain ve Fulham altyapılarında yetişen 25 yaşındaki Fransız oyuncu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İspanya LaLiga ekibi Atletico Madrid'de kiralık olarak geçirmişti.
Yıldız santrafor, yeni sezonda çıktığı üç maçta iki kez fileleri havalandırdı.
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