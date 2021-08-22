Fenerbahçe'de Dirar'la yollar ayrılıyor
Fenerbahçe Thiam'ın Kayserispor'la anlaşmasının ardından Nabil Dirar ile de sözleşmenin feshi için orta yolu bulmaya çalışıyor.
Fenerbahçe'de ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Mame Thiam'ın Kayserispor'la anlaşmasının ardından Nabil Dirar ile de sözleşmenin feshi için orta yolu bulmaya çalışıyor.
kadroda düşünülmeyen isimlerle bir an önce yollarını ayırmaya çalışan Fenerbahçe’de sıra Nabil Dirar’a geldi. Şu anda maç kadrolarına alınmayan Faslı futbolcu ile görüşmeler devam ediyor.
Herhangi bir teklifin olmadığı 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bitmesine ise 1 yıl daha var. Dirar bu sebepten dolayı 1 yıllık parasını peşin olarak istiyor. Sarı-lacivertli yönetim de sözleşmenin feshi için orta yolu bulmaya çalışıyor.
Bilindiği üzere, 35 yaşındaki sağ kanat oyuncusu geçen sezon Belçika ekibi Club Brügge'de kiralık olarak forma giymişti. Sarı-lacivertli takıma 2017 yılında Monaco'dan transfer olan Dirar, çıktığı 89 maçta 8 gol ve 12 asist kaydetti.
Kaynrak: Ajansspor / Ajanslar
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