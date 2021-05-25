Adil Serdar Saçan'dan Soylu'ya tepki: Bu işe karışan herkes önce mal varlığını açıklasın

25 Mayıs 2021 Salı, 16:00

Halk TV'de yayınlanan gazeteci Ayşenur Arslan'ın sunduğu 'Medya Mahallesi'nin bugünkü konuğu olan Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öneki akşam katıldığı canlı yayında, 2002 yılında yayınlanan gazeteyi göstererek 'mafyaya teslim olduk' açıklamalarına tepki göstererek "Onun için böyle konuşmakla olmuyor, çıkacaksınız önce mal varlığınızı açıklayacaksınız. Konuşmaya gelince herkes tertemiz, oh ne güzel yani yok öyle bir şey. Koyarsınız mal varlığını kim dürüst kim değil ortaya çıkar" diye konuştu.

"GERÇEKTEN ÖYLE Mİ?"

Gazeteci Ayşenur Arslan, şu soruyu yöneltti: Bakanın övündüğü bir şey vardı. Hani AKP'den önce biliyorsunuz ki Türkiye'de buzdolabı yoktu! havaalanı yoktu! üniversite bir ya da iki tane vardı!... AKP'den önce her şey çok kötüymüş onu anladık. Bakan dedi ki iddialar vesaire konuşurken, benim dönemimde terörün organize suçların başı ezildi. Gerçekten öyle mi?

"MEĞERSE DİYOR MAFYAYA TESLİMMİŞİZ"

Görev yaptığı 1998'de çok büyük operasyonlar yaptığına işaret eden Saçan, şu yanıtı verdi:

Bizi izleyenler arama yaparlarsa görebilirler orada ne kadar çetenin çökertildiğini, ne kadar çete mensubunun gözaltına alındığını, İstanbul'un kara parasının ne kadarına el konulduğunu... Meğerse diyor mafyaya teslimmişiz.

Sadece İstanbul'da 354 çete çökerttik biz. 17 bin kişi gözaltına aldık işlem yaptık. Çok büyük işler yaptık, bizim emeğimizi yok sayarsanız böyle devlet anlayışı olmaz... Yani siz bizim emeğimizi boşa sayamazsınız, sayın bakanın burada yaptığı iş hatadır zaten bunu Twitter'da da paylaştım. Bu mücadelenin benden öncesi benden sonrası, seni beni yoktur.

"HERKES MAL VARLIĞINI AÇIKLASIN!"

Yıllarca temiz toplum için mücadele ettim, mafyayla mücadele ettim. Vatanperver biri olarak kamuoyunu aydınlatmak için buraya geldim. Benim başka bir menfaatim yok. Hatta şunu da iddia ediyorum, orada iddia eden adamdan tutun da bu taraftaki bakana kadar, bu işe dahil olan herkesin mal varlığını; birinci derece hısımları, yedi göbeğine kadar açıklasınlar da görelim bakalım. Ama dayısının, amcasının, oğlunun, kızının hepsinin... Bir de bizimkine baksınlar.

Onun için böyle konuşmakla olmuyor, çıkacaksınız önce mal varlığınızı açıklayacaksınız. Konuşmaya gelince herkes tertemiz, oh ne güzel yani yok öyle bir şey. Koyarsınız mal varlığını kim dürüst kim değil ortaya çıkar.