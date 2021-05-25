Sedat Peker'den, 'Soylu' açıklaması: Saat akşam altıda sana bir hediyem var

25 Mayıs 2021 Salı, 13:35

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve gözaltındaki kardeşi Atilla Peker ile ilgili dikkat çeken ifadelere imza attı.

KUTLU ADALI CİNAYETİ

"Kardeşim Atilla PEKER adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" diyen Sedat Peker, "Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili anlatmak istedikleri kayda geçirilmemiştir" iddiasında bulundu.

"SAAT AKŞAM ALTIDA SANA BİR HEDİYEM VAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kasteden Peker, (mecazi anlamda) notuyla "Süslü Süleyman, saat akşam altıda sana bir hediyem var. Dediğim gibi, etlerini parça parça koparacağım" diye yazdı.



