Adıyaman Adliyesi'nde kavga çıktı, 13 kişi gözaltına alındı
Adıyaman’da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle görülen duruşma çıkışında adliye içerisinde iki grup arasında kavga çıktı. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 13 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman Adliyesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında süren davanın bu sabah görülen duruşmasının ardından taraflar arasında tartışma çıktı.
Adliye koridorunda tartışan iki grup, daha sonra birbiriyle tekme tokat kavga etti. İhbarla gelen polislerin biber gazlı müdahalesi ile kavga sonlandırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan 13 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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