Adıyaman Adliyesi'nde kavga çıktı, 13 kişi gözaltına alındı

25 Şubat 2021 Perşembe, 12:07

Adıyaman Adliyesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında süren davanın bu sabah görülen duruşmasının ardından taraflar arasında tartışma çıktı.

Adliye koridorunda tartışan iki grup, daha sonra birbiriyle tekme tokat kavga etti. İhbarla gelen polislerin biber gazlı müdahalesi ile kavga sonlandırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan 13 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.