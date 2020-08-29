Adli yıl açılış töreni Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılacak

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Yargıtay Başkanlığı’nın organize ettiği yeni adli yıl açılış töreni bu yıl da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılacak.

1 Eylül Salı günü düzenlenecek tören öncesi, Yargıtay’daki üyeler, savcı ve tetkik hâkimler ile gazeteciler, koronavirüs testinden geçirilecek. Hâkim ve savcılar için törene katılım zorunlu tutuldu.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenmeye başlanan adli yıl açılış töreninin, bu yıl da adresi değişmedi.

İsmail Rüştü Cirit’in ardından Yargıtay Başkanlığı koltuğu devralan Mehmet Akarca, 2020-2021 adli yılı açılış törenini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki, Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapmayı kararlaştırdı.

Bu kapsamda hazırlanan davetiyeler, Yargıtay üyeleri ile diğer yüksek yargı üyeleri ile siyasilere gönderildi. Yargıtay’da görevli savcı ve tetkik hâkimlerine katılım zorunlu tutuldu. Ancak davetiye gönderilen bazı Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin, törenin yürütmenin merkezinde düzenlenmesi nedeniyle açılışa katılmayacağı öğrenildi.

VİRÜS ÖNLEMİ

Törenin Cumhurbaşkanlığı’nda yapılacak olması nedeniyle davetiye gönderilen herkese koranavirüs testi yapılacağı da öğrenildi.

Yargıtay’da görevli olan davetlilerin testlerinin bugün ve yarın yapılacağı bildirildi. Boğazdan alınacak sürüntü örnekleri, teste gönderilecek. Pozitif çıkanlar veya olası şüpheliler, törene alınmayacak.

2 bin 400 kişilik merkezde oturma planının bir koltuk boş olacak şekilde düzenleneceği kaydedildi.

Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüksek yargı başkanları, bakanlar da katılacak. Erdoğan’ın geçmiş yıllarda olduğu gibi hakim ve savcılara seslenmesi bekleniyor.

21 BİN HÂKİM, SAVCI GÖREV YAPACAK

Yeni adli yılın açılmasıyla birlikte milyonlarca dosya ele alınacak. Özellikle tutuklu gazeteciler, siyasiler ve avukatlar, yargının önemli sorunları arasında başı çekecek. Yine Akıncı Üssü davası gibi 15 Temmuz darbe davalarının bu süreçte karara çıkması bekleniyor.

592 adliyede, 15 bölge adliye mahkemesinde, 7 bölge idare mahkemesinde ve yüksek yargıda toplam 21 bin 863 hâkim ve savcı ile 79 bin 482 personel yeni adli yılla birlikte yargı teşkilatında görev alacak.

Yeni adli yılla birlikte infaz hâkimliği uygulaması başlayacak ve 9 yıl aradan sonra asliye ceza mahkemelerine savcılar yeniden çıkacak.