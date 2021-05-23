Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde 'adrese teslim kadro' iptal
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde “adrese teslim” olduğu iddiasıyla gündeme gelen kadro ilanı tepkiler üzerine iptal edildi.
Üniversite, 27 akademisyen almak için 17 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de ilan yayımladı. Ancak bir ilanın “adrese teslim kadro” olduğu öne sürüldü. İlanda, Trabzon Meslek Yüksek Okulu Mimarlık ve Şehir Planlama bölümünün Harita ve Kadastro Ana Bilim Dalı’na, “orman mühendisliği sivil kültür alanında doktora yapmış” öğretim görevlisi alınacak olması dikkat çekti.
Kadro ilanına tepki gösteren Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Trabzon Şube Başkanı Adem Abdioğlu, kadro ilanına “Harita ve Kadastro Programı kapsamında görevlendirilen öğretim görevlisinin uzmanlığı olmayan bir alanda dersleri verecek olması, açıkça hukuka ve bilimselliğe aykırıdır” açıklaması yapmıştı. Tepkilerin ardından Resmi Gazete’nin dünkü sayısında kadro ilanının iptal edildiği görüldü. İlanın neden iptal edildiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Cumhuriyet, “adrese teslim” kadro iddasını ve tepkileri 20 Mayıs’ta gündeme getirmişti.
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