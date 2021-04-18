Adriano'dan Talisca'ya çağrı! "Beşiktaş'a dönelim"
Beşiktaş'ın Brezilyalı eski yıldızı Adriano, sosyal medya hesabından yayın yapan Talisca'ya Beşiktaş mesajı geldi. Adriano, "Come to Beşiktaş" çağrısına "Hadi geri dönelim" yanıtını verdi.
Beşiktaş'ta daha önce forma giyen Brezilyalı yıldızlar Talisca ile Adriano arasında sürpriz bir diyalog gerçekleşti. Siyah-beyazlılara sürekli ışık yakan Talisca, Instagram'da canlı yayın yaparken Adriano da takip edenler arasında yer aldı. Bu sırada dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Beşiktaşlı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Talisca'ya "Come to Beşiktaş" çağrısı geldi.
Beşiktaş'ın bir başka eski oyuncusu Adriano ise Beşiktaş taraftarlarının çağrısına sessiz kalmadı ve Talisca'ya seslenerek, "Hadi geri dönelim" mesajı attı. Bu mesaj siyah-beyazlı taraftarlar arasında ses getirdi.
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