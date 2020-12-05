AFAD, 3 gündür kayıp genci, 5 bölgede arıyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 3 gündür kayıp olan Ziya Reha Barışık (27), 70 kişiden oluşan AFAD ekibi tarafından cep telefonunun en son sinyal verdiği 5 bölgede aranıyor.

(DHA)
05 Aralık 2020 Cumartesi, 12:14
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Adapazarı ilçesinde yaşayan Ziya Reha Barışık, 3 gün önce kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Barışık’ın cep telefonunun en son Geyve, Akdoğan, Ceceler, Hisarlık ve Halidiye bölgelerinden sinyal verdiği belirlendi.  AFAD ekipleri 70 kişiden oluşan 5 ayrı ekip ile 5 bölgede arama çalışması yürütüyor.

Barışık’ın daha önce de aynı bölgede kaybolduğu ve AFAD ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi. 


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