AFAD: Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 27 oldu

Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da 25 Sinop'ta, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2021 Cuma, 08:04
AFAD: Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 27 oldu
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AFAD: Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 25, Sinop’ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir.

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