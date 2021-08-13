AFAD: Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 27 oldu
Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da 25 Sinop'ta, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
AFAD: Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 25, Sinop’ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir.
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