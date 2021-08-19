Afgan futbolcu Zaki Anwari'nin korkunç ölümü

19 Ağustos 2021 Perşembe, 16:13

Taliban'ın Kabil'de hakimiyeti sağlaması sonrası ülkeden kaçan çok sayıda Afgan vatandaş arasında genç milli futbolcu Zaki Anwari'nin de olduğu ve bu kaçış sırasında hayatını kaybettiği belirtildi. 19 yaşındaki Anwari'nin cesedi, kaçış adına sığındığı uçağın iniş takımları arasında bulundu.

Afgan yetkililer tarafından Anwari'nin cesedinin parçalarına Katar'a iniş yapan nakliye uçağının iniş takımları arasında ulaşıldığı belirtildi. Anwari'nin uçağın kalkış anında iniş takımlarına tutunan Afgan vatandaşlar arasında olduğu tahmin edilmekte.

Afganistan'dan kalkan uçağın iniş takımlarında yolcular bulunması nedeniyle acil iniş için Katar'a yönlendirildiği belirtilmekteydi. Katar'da da Anwari'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Facebook'taki son gönderisinde, "Sen hayatının ressamısın. Boya fırçasını kimseye verme" notunu paylaşan Anwari, 16 yaşında Afganistan'ın genç yaş milli takımlarında forma giyiyordu.



