Trabzonspor, Emmanouil Siopis transferini açıkladı
Trabzonspor, Emmanouil Siopis'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Trabzonspor'un sosyal medya hesabı üzerinden Emmanouil Siopis transferine ilişkin bir video yayınlandı.
"Hoş geldin kardeşim" başlığıyla yayınlanan videoda, Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas da yer aldı.
Bordo-mavili ekipten dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emmanouil Siopis ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya, her bir sezon için 700 bin Avro garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir." ifadeleri yer almıştı.
Trabzonspor'un paylaşımı:
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