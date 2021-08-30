Taliban’dan şaşkına çeviren görüntü: Canlı yayında sunucunun etrafını sardılar!
Taliban militanlarının bir televizyon sunucusunun etrafını sardığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Cihatçı Taliban militanlarının bir televizyon kanalına baskın düzenlediği ve sunucudan kendileriyle konuşmasını istediği belirtildi. Görüntüler sosyal medyada yayılırken televizyon sunucusunun kendisini çevreleyen birkaç Taliban militanıyla tartışma yürüttüğü görüldü.
Haber sunucusunun, Afganistan'daki Gani hükümetinin çöküşünden bahsettiği ve Afgan halkını korkmamaya çağırdığı bildirildi. Wionews’in aktardığına göre, Afgan TV ağı Barış Stüdyosu’na ait videonun “Pardaz” isimli programa ait olduğu aktarıldı.
BBC’den Yalda Hakim, sosyal medyadan görüntülere ilişkin olarak, "Afgan televizyonunda Taliban militanlarının sunucuyu izlediği siyasi bir tartışma. Sunucu, Gani hükümetinin çöküşünden bahsederek İslam Emirliği'nin, 'Afgan halkından korkmamalarını istediğini' aktarıyor" ifadelerini kullandı.
Taliban, Kabil’e girdikten sonra Cumhurbaşkanı Eşef Gani ülkeyi terk etti. Gani’nin ülkeden ayrılmasıyla Taliban ülkede yönetimi ele geçirdi.
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