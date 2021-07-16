Afganistan’da siviller güvenli yerlere ulaşma çabasında

16 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

Afganistan’dan ABD-NATO güçlerinin çıkışı sürerken sahada ordu ile Taliban arasında şiddetlenen çatışmalar insani krizin derinleşeceği kaygılarını artırıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan genelinde artan askeri hareketlilikten kaynaklanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden dolayı giderek daha fazla endişe duyduğunu bildirdi.

Pakistan güvenlik güçleri dün Afganistan’dan sınırı geçmeye çalışan yaklaşık 400 kişiye gözyaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Öte yandan Pakistan, sınırın bazı bölgelerinde kontrolün Taliban’ın eline geçtiğini bildirdi.

BEBEKLER YAŞAMINI YİTİRDİ

Tacikistan da yaklaşık iki günde Taliban tehlikesinden kaçan 347 Afgan vatandaşının sınırı geçerek ülkeye sığındığı açıklaması yaptı. Afgan grubun içinde 177 çocuğun da bulunduğu, sınırı geçtikleri sırada iki bebeğin hayatını kaybettiği aktarıldı. Taliban saldırılarından kaçan 1500’e yakın Afgan askerinin Tacikistan’a sığındığı daha önce gündeme yansımıştı.

Afganistan’daki gerilimle birlikte sınırlara doğru taşan göç hareketi üzerine bölge ülkeleri de alarm durumunda. Bölge ülkeleri yetkililerin, dün Özbekistan’da toplanarak Afganistan’daki gelişmeleri ele aldı. Bugün de sürmesi beklenen toplantıya Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani de katılıyor.

Bu arada Afganistan’ın doğusundaki Lagman vilayetinde dün Taliban tarafından atılan havan mermilerinin sivil yerleşimlere isabet etmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. Afganistan İdari Reform ve Kamu Hizmetleri Komisyonu Başkanı Nadır Nadıri de Taliban’ı kontrol ettiği ilçelerdeki kamuya ait yerleri ve binaları tahrip etmekle suçladı.

TERCÜMANLARA TAHLİYE KARARI

ABD yönetiminin ise ABD güçleri için çalışan Afganların, Taliban tehdidiyle karşı karşıya olmaları nedeniyle, ülkeden tahliyesine temmuz ayının son haftasında başlayacağı bildirildi. Biden yönetiminin, “Müttefikler Sığınağı” operasyonu çerçevesinde tahliyelerden yalnızca Özel Göçmen Vizesi başvuru sahipleri yararlanacak. ABD yönetimi, Afganistan’da ABD ve NATO birliklerine en az 2 yıldır yardım eden Afganlara Özel Göçmen Vizesi (SIV) programı kapsamında vize veriyor.

TALİBAN’DAN ATEŞKES ÖNERİSİ

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu’ndan taraflara Kurban Bayramı’nda silahların susması çağrısı gelirken dün Taliban’ın Kâbil yönetimine bazı talepler karşılığında üç ay ateşkes önerisinde bulunduğu bildirildi. Bu talepler arasında, tutuklu 7 bin Talibanlının serbest bırakılması, örgüt liderlerinin BM “yasaklı listesi”nden çıkarılması da var.

Öte yandan Türkiye’nin Kâbil Havaalanı’nın güvenliğini sağlama önerisine yönelik tartışmalar da sürüyor. Ankara-Washigton hattında konuya ilişkin görüşmelerin devam ettiği duyurulmuştu. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit’in ise İstiklal gazetesine verdiği demeçte, “Türkiye’ye de ihtiyacımız olduğunda direkt Türkiye ve Türk halkı ile konuşacağız. Türkiye’yi Türkiye olarak istiyoruz. NATO’nun bir parçası olarak Türkiye’yi istemiyoruz” ifadeleri dikkat çekti.