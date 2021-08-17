Afganistan'daki CNN muhabiri Clarissa Ward'tan açıklama
Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi sonrası yayınlardaki kıyafet değişikliği sosyal medyada gündem olan CNN muhabiri Clarissa Ward, konuyla ilgili açıklama yayımladı.
Afganistan'da yönetimi Taliban'ın ele geçirmesi sonrası kadınların ve kız çocuklarının son 20 yılda elde ettikleri özgürlük ve kazanımlar da tehdit altına girmiş oldu.
Ülkede kadınlar Taliban işgali nedeniyle sokağa çıkamazken, CNN International muhabirinin de değişen görüntüsü dikkat çekmişti.
Clarissa Ward, Taliban militanlarının Kabil'e girmesinden bir gün önce normal kıyafetleriyle yayına çıkan, bir gün sonra ise Taliban'ın dayattığı kara çarşafla CNN International ekranlarında göründü.
Ward'ın kıyafet değişimi sosyal medyada kısa sürede gündem haline geldi. Pek çok kişi muhabirin bir gün önce ve bir gün sonra giydiği kıyafetleri kıyaslayarak değişime dikkat çekti.
Ward, Twitter'dan söz konusu paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.
İki fotoğrafına yer veren Ward, "Bu mimleme yanlış. Üstteki fotoğraf özel bir yerleşkenin içinde. Alt taraftaki Kabil'in ele geçirdiği Taliban sokaklarında. Daha önce Kabil'de sokakta, saçlarım tamamen kapalı ve abaya olmasa da hep başörtüsü takardım. Yani bir fark var ama bu kadar keskin değil" ifadesini kullandı.
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