Afganistan’dan sokağa çıkma yasağı kararı
Afganistan’da hükümet ülkenin geniş kesimlerinde sokağa çıkma yasağını uygulamaya koydu.
Afgan hükümeti, Afganistan'da yabancı birliklerin çekilmeye başlamasıyla yeniden tırmanışa geçen şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
Afganistan İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, yasak 22.00 ile 04.00 saatleri arasında geçerli olacak. Açıklamada, yasağın "şiddet olaylarının azaltılması ve Taliban'ın haraketliliğinin kısıtlanması için" 34 vilayetten 31'inde uygulanacağı bildirildi. Uygulamadan sadece Kabil, Pencşir ve Nengrehar vilayetleri muaf tutuldu.
NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmeye başlamasıyla birlikte ülkede Taliban ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar tırmanışa geçmiş, Taliban çok sayıda sınır noktasında ve 400 vilayetin yaklaşık yarısında kontrolü ele geçirdiğini duyurmuştu.
Ancak ABD yönetimi artan şiddet ve Taliban'ın yeniden güçlenmesine karşın Amerikan birliklerinin yaklaşık 20 yıl sonra 31 Ağustos’a Afganistan'dan ayrılma planında değişiklik yapmadı.
-DW Türkçe
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