Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcı Aryana Sayeed'e, Çelik'ten yanıt

20 Ağustos 2021 Cuma, 11:10

Taliban, başkent Kabil’i aldıktan ve görevdeki hükümeti devirdikten sonra Afganistan’ın kontrolünü de fiilen ele geçirdi. Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk ederken, ABD de yeni rejimden kaçan binlerce kişinin daha tahliyesine yardımcı olmak için Kabil havaalanını kontrolü altına aldı.

Ülkedeki ilerleyişi giderek hız kazanan Taliban’ın ele geçirdiği bölgelerden özellikle kadınlara, sanatçılara ve merkezî rejimle bağlantıları olan kişilere yönelik şiddet haberleri gelirken, Afganistan’dan da ciddi bir göç dalgası da başlamış durumda.

Şarkıcı Aryana Sayeed de yüzlerce kişinin bindiği uçakla ülkesinden ayrılarak Türkiye'ye geldi.

"SİZİNLE PAYLAŞACAĞIM ÇOK HİKAYEM VAR"

Sosyal medya hesabından kendisini Türkiye'ye getiren uçağın içinden paylaşım yapan şarkıcı, "Eve ulaştıktan sonra aklım ve hislerim güvensiz ve şoke edici dünyadan normale döndü. Sizinle paylaşacağım çok hikayem var" dedi.

ÇELİK'TEN YANIT: 'AH BE GÜZELİM'

Şarkıcının bu sözlerini ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik ise, "Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var" yorumunu yaptı.

Çelik'in yoruma kapalı olarak yaptığı paylaşım çoğu sosyal medya kullanıcısını şaşırttı.