Afganistan'ın ABD'deki ilk kadın büyükelçisinden çarpıcı açıklamalar
Afganistan'ın ABD'deki ilk kadın büyükelçisi Roya Rahmani, son yaşanan gelişmelerle ilgili, "Afganistan'a ne olduğu, Afganistan'daki kadınlara ne olacağı üzerinden değerlendirilebilir" açıklaması yaptı.
Temmuz 2021'e kadar Afganistan'ın ABD'deki ilk kadın büyükelçisi olan Roya Rahmani, Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği ülkede kadınların geleceğine ilişkin, "Afganistan'a ne olduğu, Afganistan'daki kadınlara ne olacağı üzerinden değerlendirilebilir" yorumunda bulundu.
"AFGANİSTAN'DAKİ KADINLARIN GELECEĞİ, AFGANİSTAN'IN GELECEĞİDİR"
The Guardian'da yer alan habere göre, geçen aya kadar Afganistan'ın ilk kadın ABD Büyükelçisi olan Roha Rahmani, "Afganistan'daki kadınların geleceği, Afganistan'ın geleceğidir. Eğer bu doğru yönde gidiyorsa, ülke de doğru yönde gidiyordur. Eğer kadınlar baskı altında olur, hakları ihlal edilirse Afganistan da aynı şekilde olur" diye konuştu.
"EVET ŞAŞIRDIM"
Rahmani, Afganistan'da 20 yıl boyunca kadınlar ve kız çocukları için çeşitli ilerlemeler kaydedildiğini, şu an bu ilerlemelerin tehlikede olduğunu söyledi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği ülkede kadınlar ve kız çocukları için daha fazla adım atmamasına şaşırıp şaşırılmadığı sorulan Rahman, "Evet şaşırdım" dedi.
"AŞIRI STRESLİ"
Yaşananların Afganistan'daki ailesi için "aşırı stresli" olduğunu söyleyen Rahmani, "Bu bir panik, umutsuzluk, çaresizlik, hayal kırıklığı ve ihanet hissi" ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD'nin dünya genelinde eleştirilerin odağında olan çekilme hızı hakkında yorum yapmayı reddetti.
Rahmani, büyükelçilikte bir duvarın yeniden inşası için zimmete para geçirmekle suçlandıktan sonra geçen ay görevinden alındı; bu iddiayı reddediyor ve siyasi amaçlı olarak nitelendiriyordu.
Video Haberler
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ı şaşırtacak sonuç
- İstanbul'da ormanın ortasına gizlemişler
- Selvi'den Hocam lütfen dön açıklaması
- Aylar sonra yeniden Süveyş'te!
- Daire 16 ortaya çıktı!
- Türkiye sınırına 40 kilometrelik çelikten duvar ördüler
- Kavuncu ve Gültekin'e saldıranların avukatı aynı kişi!
- Sinovac aşısı yaptıranlara uyarı
- Önce eşini ve çocuğunu öldürdü sonra intihar etti
- Evden taşan su, korkunç gerçeği ortaya çıkardı