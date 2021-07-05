Afyonkarahisar Kent Konseyi Başkanı: Caz Festivali gereksiz ve lüzumsuzdur!

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 14:28

Afyonkarahisar Kent Konseyi Başkanı Şemsettin Yasan, şehirde 21’ncisi düzenlenen Afyonkarahisar Caz Festivali hakkında skandal bir açıklamaya imza attı.

Festivale ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunan Yasan, "700 bin nüfuslu Afyon’da Caz Festivali’ne kimler katılır? Yüzde bir olsa 7 bin kişi eder. Gelen bini bile bulmaz. Onunda yarısı protokol. O zaman niye?” diye sordu.

Yasan, paylaşımı üzerine gelen bir yoruma da “Ne yapılırsa halk için, halka göre yapılmalı. Halkın çoğunluğuna göre yapılmalı. Caz Festivali halkta karşılığı olmayan bir şey bir etkinlik. Bize yani çoğunluğa göre gereksiz ve lüzumsuzdur. Buda benim bireysel düşünce tezahürüdür. Doğrulara sahip çıktığımız gibi yanlışı da görmezden gelemem" yanıtı verdi.

Yasan daha sonra bu paylaşımını sosyal medya hesabından kaldırdı.



