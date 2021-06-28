Son dakika: Müzik yasağına karşı harekete geçildi: Danıştay'da dava açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müzik yasağına karşı Danıştay'da dava açıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı canlı müzik kısıtlamasına ilişkin, "Müzik kısıtlamasını da 24.00'e çekiyoruz" alınan karara tepkiler devam ediyor.
Erdoğan, konuyla ilgili "Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur" açıklamasında bulunurken, Danıştay'da müzik yasağına karşı harekete geçildi.
Müzik yasağına karşı açılan dava üzerine, "Genelgeler ile Anayasa’ya aykırı düzenleme yapılamayacağı gibi anılan düzenlemenin halk sağlığını korumak ile ilişkilendirilmesi de mümkün değildir" ifadeleri kullanıldı.
Davayla ilgili şunlar ifade edildi:
"Sanatın ve sanatçının korunması Anayasamızın 64. maddesi uyarınca devletin yükümlülüğündedir. Genelgeler ile Anayasa’ya aykırı düzenleme yapılamayacağı gibi anılan düzenlemenin halk sağlığını korumak ile ilişkilendirilmesi de mümkün değildir. Müziği, sahneyi, konseri, sanatı yasaklayarak yaşam tarzına müdahale içeren bir anlayışı ortaya koyan İçişleri Bakanlığı’nın saat 24:00’den sonra müzik yasağı getiren 27.06.2021 tarihli 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nin ilgili maddelerinin Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay’da dava açılmıştır."
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