Afyonkarahisar'da çiğ köfteci darbeden saldırgan yeniden gözaltına alındı

01 Mart 2021 Pazartesi, 16:49

Afyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'u darbeden G.Ş. gözaltına alındığı açıklandı.

Afyonkarahisar Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sosyal medyada büyük tepki toplayan, çiğ köfte dükkânında çalışan gence saldıran ve bu saldırgan tavrıyla hepimizin içini acıtan şahıs, Cumhuriyet Savcılığımızın kararıyla Emniyet ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmış, şahısla ilgili gerekli adli işlemler devam etmektedir" denildi.

Olayın ardından Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yakalanan G.Ş, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini toplayan görüntülerin ardından "#GururSenelTutuklansın" etiketleri gündem olmuştu.