Ağabeyini ve yengesini mezarlıkta vurdu
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kişi aralarında husumet olan ağabeyini ve yengesini halalarının mezar ziyaretinde vurdu. Ağabey ve eşi ağır yaralanırken şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat A., eşi Ayşegül A. vefat eden halasını mezarına ziyarete gelmek istedi. Aralarında husumet bulunan kardeşi T.A., ağabeyi Murat A.’nın mezarlıkta olduğunu öğrenince tüfekle yanlarına gitti.
Mezarlığa gelen aile kabir ziyareti yaparken T.A., kendine ait tır ile olay yerine geldi ve aracından çıkardığı pompalı tüfekle ağabeyiMurat A. ve yengesi Ayşegül A.’yı vurdu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı karı koca Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri zanlı T.A.’yı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Öte yandan T.A.’nın ağabeyi Murat T.’nin Turgutlu’ya gelmemesinin, gelirse onu vuracağını söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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