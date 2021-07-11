Ağaç kesme tartışmasında oğlunu öldürdü
Kayseri'de Nahit Köse (71), ağaç kesme meselesi nedeniyle tartıştığı oğlu Abdulkadir Köse'yi (35), tabanca ile öldürdü.
İddiaya göre, müstakil evin bahçesinde Nahit Köse, ağaç kesme meselesi nedeniyle oğlu Abdulkadir Köse ile tartıştı. Bahçede başlayan tartışma evin içinde devam etti. Kavgaya dönen olayda Nahit Köse, yatak odasından getirdiği ruhsatsız tabancayla oğluna ateş açtı.
TESLİM OLDU
Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Abdulkadir Köse yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, bir süre önce eşinden ayrılarak, ailesiyle yaşamaya başlayan Abdulkadir Köse'nin öldüğünü belirledi. Nahit Köse, suç aletiyle birlikte polise teslim oldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından hayatını kaybeden Abdulkadir Köse'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti
- Araçlarla akın ediyorlar.... Yollar ana baba günü
- 'Türkiye'de bir ilk' diyerek paylaştı
- Antalya'da kaydedildi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Soylu'ya ilişkin canlı yayında çarpıcı iddia!
- Çok konuşulacak Bahçeli videosu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Erdoğan talimat verdi: Ayaklarına gidin
- İstanbul’un göbeğinde kadına şiddet anları kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Garipoğlu ailesinden tepki çeken paylaşım
- Türkiye'de Delta varyantı nedeniyle ilk yasak geldi!
- Yargıtay’dan emsal miras kararı
- Varank, Naci Görür'ü hedef gösterdi
- İzmir'de bir deprem daha
- Simide zam!
- Diyanet’in parası dosta
- Ege sallanıyor! Kuşadası'nda korkutan deprem
- 16 yaşındaki gence 'Sedat Peker' gözaltısı
- Cumhur İttifakı'nda 'çözüm süreci' krizi