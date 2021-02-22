Ağbaba, salgında risk altında çalışan ve iş yükü artan gassalların sorunlarına dikkat çekti

22 Şubat 2021 Pazartesi, 06:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın gassallarla ilgili çalışmasında, iş yükleri ve çalışma saatleri artan gassalların risk altında oldukları ortaya çıktı. 10 meslektaşlarından 4’ünün Covid-19’a yakalandığını ve salgın hastalıklara karşı korunmasız olduklarını belirten gassallar, sağlık çalışanlarına verilen desteklerin yanı sıra aşı önceliğine sahip olmak istiyor.

CHP’li Ağbaba’nın, “Gassalların Pandemi Koşullarındaki Sorunları” başlıklı çalışmasında, öne çıkanlar şöyle:

Covid-19 aşısında öncelik: Gassallar normal şartlarda günde 10-15 cenaze yıkarken, bu rakam pandemi döneminde 30-35’e yükseldi. Normalde günlük ortalama 10 saat çalışan gassallar, pandemide bu sürenin üzerinde mesai yapmaya başladı. Her 10 gassaldan 4’ü Covid-19’a yakalandı. Tüm salgın hastalıklara karşı korunmasız olan gassallar, Covid-19 aşısında öncelikli gruplar arasında yer almak, sağlık çalışanlarına verilen ücretsiz ulaşım ve ek desteklerden yararlanmak istiyor.

Yıpranma payı ve psikolojik destek talebi: Türkiye’de Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve yerel yönetimlerde yaklaşık 10 bin civarında gassalın çalıştığı tahmin ediliyor. Hayatını kaybeden insanları yıkayıp kefenleyen gassallar, herkesin yapmaya cesaret edemeyeceği bir görevi yerine getiriyor. Fiziksel ve psikolojik açıdan zor bir mesleğe sahip olan gassallar, meslek tanımı, güvenceli çalışma koşulları, yıpranma payı ve ücretsiz psikolojik destek talep ediyor.

Eşit işe eşit ücret: Gassallar, başta yerel yönetimlerde hizmet verenler olmak üzere tüm meslektaşlarının kadroya alınmasını ya da açılacak memuriyet kadroları ile kamu personeli statüsünde istihdam edilmek istiyor. 3 bin ile 4 bin 500 TL arasında ücret aldıklarını belirten gassallar, “eşit işe eşit ücret” ve insanca yaşayabilecek seviyede maaş talep ediyor.