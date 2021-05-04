Ağır Covid-19 tablosunun yaşandığı Hindistan’da iktidar partisi tepkilerin merkezinde

04 Mayıs 2021 Salı, 04:00

Vaka ve can kaybı sayısının nisandan itibaren sert bir yükselişe geçtiği Hindistan’da, Batı Bengal seçimleri salgından çok seçimlere odaklanmak ve muhalefeti susturmaya çalışmakla suçlanan Modi için sınav olarak görülüyordu. Başbakanın liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP), Batı Bengal için yoğun bir kampanya yürüttü. BJP buna karşın seçimlerden üçüncü kez yenilgi ile çıkarken 294 koltuklu mecliste çoğunluğu, 200’den fazla koltuk kazanan Mamata Banerjee liderliğindeki Trinamool Kongre Partisi (TMC) elde etti. Siyasi gözlemciler, BJP’nin bu eyalet için harcadığı zaman ve para göz önünde bulundurulduğunda kadın aday Banerjee’nin başarısının sürpriz olduğunu söylüyor.

Batı Bengal’deki sonuçlarla Banarjee, üçüncü kez eyaletin liderliğini üstlenecek. Abla anlamına gelen “Didi” lakaplı Banarjee, aynı zamanda Hindistan’ın tek kadın eyalet başbakanı. Zafer konuşmasında, Batı Bengal’in Hindistan’ı “kurtardığını” ve Covid-19’la mücadeleyi önceliği yapacağını söyledi.

Tamil Nadu eyaletinde ise Dravida İlerleme Federasyonu Partisi kazanırken BJP ile ittifak yapan Tüm Hindistan Anna Dravida Munnetra Kazhagam ikinci çıktı. BJP, Kerela eyalet meclisinde hiç sandalye kazanamazken Sol Demokratik Cephe iktidardaki yerini korudu. BJP, Puducherry, Tamil Nadu, Kerala ve Batı Bengal’de kayda değer bir başarı elde edemezken, sadece Assam eyaletinde başarılı olabildi. Seçimlerin yapıldığı eyaletlerde çiftçiler, BJP’ye karşı kampanya yürüttü. Modi hükümeti, ülkede çiftçilerin tepkisini çeken ve aylarca protestolara neden olan yeni tarım yasasını çıkarmıştı.

Kimi uzman sonucun Modi’ye gelecek aylarda muhalefetin güçlü şekilde karşı çıkmasının çekirdeğini oluşturabileceği yorumunu yapıyor. BJP’nin yönettiği büyük eyaletler Uttar Pradeş ve Gujarat dahil 2022’de düzenlenecek eyalet seçimlerinde bu sonuçların etkisinin olabileceği görüşlerine dikkat çekiliyor.

Hindistan’da 11 gündür vaka sayısı küresel çapta en ağır tabloyla günlük 300 binin üzerinde seyrediyor. Önceki gün 3 bin 689 kişinin daha yaşamını yitirdiği ülkede, toplam can kaybının 218 bini geçtiği belirtiliyor. Hastanelerde yatak ve tıbbi oksijen sıkıntısı yaşanıyor. Vaka sayısının bu kadar artmasında Modi yönetiminin seçim mitinglerine, dini festivallere izin vermesinin, oy verme sürecinin de payı olduğuna işaret ediliyor.

AŞI SIKINTISI YAŞANIYOR

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü Başkanı Adar Poonawalla ise ülkede Covid-19 aşısı sıkıntısı yaşanmasından hükümeti sorumlu tuttu. İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Poonawalla, hükümetin, koronavirüs salgınında ikinci dalganın başladığı Mart ayına kadar şirketine büyük çaplı aşı siparişinde bulunmadığını söyledi. İlk etapta yalnızca 21 milyon aşı siparişi verildiğini belirten Poonawalla, aşı sıkıntısının temmuz ayına kadar sürebileceği uyarısında bulundu.

OKSİJEN KAZANCI!



Forbes’un 1 Mayıs’ta yayımladığı ve dünyanın en zenginlerinin bu haftaki kazançlarının yer aldığı listede adı geçen Hint işadamı Mukesh Ambani’nin ülkenin en büyük sıvı oksijen üreticisi haline geldiğinin ortaya çıkması ülkenin sağlık sistemiyle ilgili tartışmaları alevlendirdi. Pandemide oksijen üretmeye başlayan petrokimya şirketi Reliance Industries’in (RIL) başkanı Ambani, bu hafta 4.4 milyar dolar (36 milyar TL) kazanarak listenin 3. sırasında yer aldı. Forbes, Ambani’nin bu kazancı “çeşitli kaynaklardan” edindiğini belirtirken, tam da bu sırada RIL, Hindistan’ın en büyük tek merkezli sıvı oksijen üreticisi haline geldiğini açıkladı.

