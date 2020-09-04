Ağız kanseri nedir, belirtileri nelerdir?

04 Eylül 2020 Cuma, 15:44

Basit gibi görünen lezyonların ciddi bir hastalığın habercisi olabileceğini belirten Radyasyon Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Vecdi Ertekin, "Ağız lezyonları gözardı edilmemeli" dedi.

Ağız kanserinin kimi zaman herhangi bir belirti göstermezken kimi zaman da kişinin hayatını olumsuz etkileyecek belirtiler gösterdiğini aktaran Prof. Dr. Ertekin "Hastalık; ağız boşluğunda, dilde, dişte, diş etinde, dudakta ya da orofarenks dediğimiz ağızın gerisinde yer alan bölgede meydana gelir. Özellikle 45 yaş üstü bireylerde ve erkeklerde görülme sıklığı oldukça fazladır" ifadelerini kullandı.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalığın belirtilerini anlatan ve bu belirtilerin ardından kanser görülme riskinin olası olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ertekin, görülmesi halinde hemen uzaman hekime gidilmesi gereken belirtileri şöyle sıraladı:

* Ağız içinde, dilde ya da diş etinde beyaz veya kırmızı lekelenmeler,

* Boyunda şişlik ve yutkunmada zorlanma,

* Dil ve çenede hareket zorluğu,

* Ağızda ağrı, uyuşukluk,

* Dişlerde hassasiyet ve ani diş kaybı,

* Seste değişiklik,

* Kanamaya yol açan ve tekrarlayan yaralar.

TEDAVİSİ NEDİR?

Ağız kanserinin tedavisinde ağız cerrahı ve diş hekimlerinin de dahil olduğu uzman bir ekip oluşturulduğunu ifade eden Prof. Dr. Ertekin, teşhis konulduktan sonra her bir hastanın ihtiyacına yönelik bir tedavi planı geliştirildiğini aktararak şunları söyledi:

"Genelde en başarılı yöntem cerrahidir. Böylelikle hastalığa sebep olan parça vücuttan uzaklaştırılmış olur. Ardından hastalığın evresi, hastanın genel sağlık durumu ve patoloji sonuçlarına göre kanser hücrelerini öldürmek için X ışınları ve protonlar gibi yüksek enerjili ışınların kullanıldığı bir yöntem olan radyasyon tedavisi uygulanır. Bu tedavi yöntemi genelde tek başına kullanılmaz. Daha etkili olabilmesi için kimyasal bir yöntem olan kemoterapi ile birlikte uygulanır."

Prof. Dr. Ertekin, tüm hastalıklarda olduğu gibi etkili bir tedavi sonucundan bahsedebilmek için erken teşhisin çok önemli olduğunu ve ihmallerin bu tür ciddi hastalıklara neden olabileceğinin unutulmaması gerektiğini belirtti.

ÖNLEMEK MÜMKÜN MÜ?

Özellikle vücudun verdiği sinyalleri önemsemenin erken teşhis ve tedavi için oldukça önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ertekin, ağız kanserinde risk faktörlerini ortadan kaldırmak için neler yapılabileceğini şöyle anlattı:

"Sigara gibi tütün ürünlerinin kullanımı ağız kanseri nedenlerinin başında gelir demiştik. Dolayısıyla sigaradan uzak durulmalı ve tütün çiğnenmemelidir.

Alkol kullanımında aşırıya kaçmamaya ve özelikle sigara ile birlikte tüketmemeye dikkat edilmelidir.

Meyve ve sebze tüketimi, sağlıklı yiyeceklerin tüketimi diğer tüm hastalıklarda önemli olduğu gibi ağız kanserini önlemede de son derece önemlidir.

Düzenli olarak ağız ve diş bakımı yaptırılmalı ve diş hekimine gidilmelidir.

Ağızda gelişen herhangi bir lezyon varsa ihmal edilmeden tedavi edilmelidir. Çünkü önemsenmeyen basit yaralar ileriki dönemlerde ciddi sorunlara neden olabilmektedirler."