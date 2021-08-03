Ağız kanserleri en ölümcül 8 kanser türü arasında yer alıyor

03 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Ağız içinde iyileşmeyen yara, kaybolmayan şişlik veya sertleşme, dişlerde sallanma, kanama, ağrı veya uyuşma, ses değişikliği, çenede şişlik gibi belirtilerle kendini gösteren ağız boşluğu kanserleri önemli bir halk sağlığı sorunu. Ağız içerisinde kansere dönüşme potansiyeli olan lezyonların erken saptanmasının önemli olduğunu söyleyen uzmanlar, “Ağız içinde uzun süreli lezyonlar ve sigara kullanımı kanser riskini artırır” dedi.

Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Ziya Saltürk, ağız boşluğu kanserlerinin görülme sıklığına ilişkin “Baş boyun bölgesinde ülkemizde gırtlak kanserini takiben ikinci, gelişmiş ülkelerde ise gırtlak kanserinin önünde ilk sırada yer almaktadır. En sık karşılaşılan türü yassı epitel hücreli karsinomdur ve oluşumunda en önemli etkenlerden biri sigaradır. ‘Betel nut’ adı verilen ve Güneydoğu Asya’da yaygın betel nut isimli keyif verici bir maddenin çiğnenmesi Hindistan ve çevresinde sık görülmesine neden olmaktadır” dedi.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Ağız boşluğu kanserlerinin premalin lezyonlar (henüz kanser olmamış ama kanser gelişecek yapı) adı verilen oluşumlar ile başladığını anlatan Saltürk, özetle şunları söyledi:

“Bunlar içerisinde en sık karşılaşılan lökoplaki adı verilen beyaz renkli plaklardır. Özellikle dil ve ağız tabanında daha yüksek olmak üzere ortalama yüzde 1 kadar kanser gelişme riski vardır. Eritoplakiler kırmızı kadifemsi premalin lezyonlardır ve kanser gelişim riski daha yüksktir. Liken planus ve oral submuköz fibrosis denilen lezyonlar da risk taşımaktadır. Hastalar dil lezyonları dışında genellikle lokal ileri ever olarak başvurmaktadır. Dilde genellikle erken farkına varılmakta ve erken evrelerde başvurmaktadırlar ki bu da tedavide başarı oranını yükseltmektedir. Diğer bölgelerdeki bunların başında en sık karşılaşılan yerlerden biri olan ağız tabanı gelmektedir, tümörler ilerlemiş olarak karşımıza çıkmaktadır. Ağız tabanı kanserlerinde öncellikle tam bir KBB muayenesi yapılmalıdır. Boyun MRI ve boyun BT tanıda ve evrelemede önemlidir. Ayrıca patolojik olarak tanı konulması tedaviye başlayabilmek için zorunludur. PET CT ileri evre hastalıklarda tercih edilmesi gerekli bir tetkiktir. Tedavi seçeneklerimiz cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi olup genellikle cerrahi+ radyoterapi/ radyokemoterapi tercih edilmektedir.”

AĞIZ BOŞLUĞU KANSERLERİ



Dudak kanseri

Dil kanseri

Dişeti kanseri

Ağız tabanı kanseri

Sert damak kanseri

Yanak kanseri

Azı dişi üçgeni (retromolar trigon) kanseri

BELİRTİLER



İyileşmeyen yara

Kaybolmayan şişlik veya sertleşme

Beyaz veya kırmızı renkli leke

Kanama, ağrı veya uyuşma

Dişlerde sallanma

Varsa diş protezlerinin oturmamaya başlamış olması

Çiğneme, yutkunma, dil veya çene hareketleri sırasında zorluk veya ağrı

Ses değişikliği

Çenede şişlik

Boğaz ağrısı

Kulak ağrısı

Boğazda yabancı cisim hissi

Boyunda şişlik

RİSK FAKTÖRLERİ