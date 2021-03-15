Ağız kokusunun 8 sebebine dikkat

15 Mart 2021 Pazartesi, 13:17

Ağız kokusu, günlük hayatta en sık görülen sağlık problemleri arasında yer alıyor. Zaman zaman geçici, zaman zaman da kronik olabilen ağız kokusu; sosyal, psikolojik ve bazı hastalıklar açısından da olumsuz durumlara neden olabiliyor. Yetersiz diş bakımı ve açlık nedeniyle mide suyundan gelen koku da, rahatsız edici ağız kokusunun başlıca sebepleri arasında yer alabiliyor.

İşte günlük hayattan, insan ilişkilerine kadar olumsuz etkileri olan ağız kokusunun 8 sebebi...

1. UYGUN OLMAYAN AĞIZ HİJYENİ

Dişlerimiz üzerinde biriken gıdalar temizlenmediğinde diş eti inflamasyonuna yol açar. Bu durum diş eti kanamalarına ve ağız kokusuna yol açacaktır. Günlük düzenli fırçalama ağız kokusunun önlenmesinde çok önemli bir yere sahiptir.

2. DİŞ ÇÜRÜKLERİ

Tedavi edilmeyen çürükler dişler üzerinde kavite oluştururlar. Bu kaviteler üzerinde biriken besin artıkları şiddetli ağız kokusuna yol açacaktır.

3. DİŞ TAŞLARI

Diş taşının yapısında bakteri ve besin artıkları bulunur. Temizlenmeyen diş taşları ve üzerinde çoğalan bakteriler ağız kokusuna sebep olur.

4. DİLİN FIRÇALANMAMASI

Bazı bireylerde genetik olarak dil üzerinde bulunan girinti ve çıkıntılar derin olabilir. Böyle bir durumda dil üzerinde bulunan besin artıkları ağız kokusuna yol açacaktır.

5. UYGUN OLMAYAN PROTEZLER

Ağız içerisindeki yumuşak dokular ile uyumlu olmayan ve yeterli cilaya sahip olmayan protezler besin birikimine ve diş etinde enfeksiyona sebep olur. Ağız içi protezler çok iyi cilalanmış olmalı ve diş etleri ile mükemmel bir uyum içinde olmalıdır.

6. TÜTÜN ÜRÜNLERİ KULLANIMI

Sigara kullanımı ağız içerisindeki tükürük akış hızını düşürür. Bu durum ağız içerisindeki bakterilerin çoğalmasını arttır. Çoğalan bakteriler ağız kokusuna sebep olur.

7. ALKOL KULLANIMI

Alkol ağız kuruluğu yapacağından koku oluşmasını tetikler. Alkol vücut içerisinde reaksiyona girip ağız kokusuna neden olacak bileşenler oluşturur.

8. HASTALIKLAR

Diabet ağız içerisinde aseton konusunun oluşmasına neden olabilir. Reflü, gastrit, mide ülseri gibi hastalıklar ağız kokusuna yol açar. Solunum yolu enfeksiyonları ve böbrek hastalıkları da ağız kokusuna yol açabilmektedir.