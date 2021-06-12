Ağrı’da çatışma: 1 Terörist öldürüldü
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında bir terörist, çıkan çatışmada güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiye "dur" ihtarında bulundu.
Ağrı Dağı bölgesinde yaşandığı belirtilen olayda iddiaya göre PKK'li terörist olduğu anlaşılan sözkonusu kişi, zırhlı araca el bombası attı.
Patlamanın etkisiyle bacağına şarapnel parçası saplanan bir asker yaralı olarak hastaneye kaldırıldı
Çıkan çatışmada terörist, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
Jandarmanın bölgedeki operasyonu sürüyor.
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