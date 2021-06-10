Ankara'da görev yapan asker, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir'in, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
MSB, Ankara'da görev yapan Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir'in, Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ankara Merkez Komutanlığında görevli Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."
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