Ağrı'da kırsalda bulunan cisim patladı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde hayvan otlatırken bulduğu cisim elinde patlayan kişi öldü, eşi ve iki çocuğu yaralandı.

AA
28 Ağustos 2021 Cumartesi, 14:06
Ağrı'da kırsalda bulunan cisim patladı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyünün Çoban Mezrası'nda çobanlık yapan M.T, kırsalda hayvan otlatırken bulduğu cismi iddiaya göre değerli eşya zannederek evine götürdü.


M.T'nin bıçak ve keserle açmaya çalıştığı cisim patladı. Patlama sesini duyan köy sakinleri, jandarmayı arayarak bilgi verdi.

Eve giren jandarma ve sağlık ekipleri, baba M.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan anne S.T, oğlu N.T. ve kızı D.T. ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler