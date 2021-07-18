Ağrı'da minibüs devrildi: 3 ölü, 14 yaralı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde minibüsün refüje çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde Ş.K yönetimindeki minibüs, Gökoğlu köyü yakınlarındaki kavşakta refüje çarparak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde Emrah (21), Muharrem (20) ve Murat Kaya'nın (14) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 14 kişi de ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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