Ağrı'da minibüs devrildi: 3 ölü, 14 yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde minibüsün refüje çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

AA
18 Temmuz 2021 Pazar, 10:16
Ağrı'da minibüs devrildi: 3 ölü, 14 yaralı
Abone Ol google-news

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Ş.K yönetimindeki minibüs, Gökoğlu köyü yakınlarındaki kavşakta refüje çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde Emrah (21), Muharrem (20) ve Murat Kaya'nın (14) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 14 kişi de ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler