Ağustos ayında 27 kadın öldürüldü
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun aylık raporuna göre, 2020 Ağustos ayında 27 kadın öldürüldü, 23 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu kadın cinayetleri ile ilgili Ağustos ayı raporunu açıkladı. Rapora göre, geçen ay 27 kadın cinayeti işlendi, 23 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Öldürülen 27 kadından 16’sının neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 4’ü ekonomik bahaneyle, 7’si de boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair kararlar almak isterken öldürüldü.
Ağustos ayında öldürülen 27 kadının 8’i eşi, 6’sı birlikte sevgilisi, 4’ü eski eşi, 4’ü tanıdık, 2’si akraba, 1’i baba, 1’i kardeş ve 1’i de oğlu tarafından öldürüldü. Kadınların 15’i evinde, 5’i sokak ortasında, 3’ü arazide, 1’i arabada, 1’i işyerinde, 1’i diğer bir kamusal alanda öldürüldü. 1 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilemedi.
Geçen ay öldürülen kadınların yüzde 56’sı evlerinde, yüzde 19’u sokakta; 14’ü ateşli silahlarla, 7’si kesici aletle, 3’ü de boğularak, 2’si darp edilerek ve 1’i de yakılarak öldürüldü.
Raporda Ağustos ayında öldürülen kadınların isimlerine de yer verildi: Fatma Altun, Fatma Esra Dirlikli, Merve Yeşiltaş, İkbal Polat, Dilek Akbulut, Sevgi Yavuz, Makhfırat Ashurova, Dilan Karataş, Gizem Filiz, Ayşe A. Hatice Şimşek, Şehime Erdoğan, Rozygul Rejepova, Ebru Tekin, Nurbari Mirhican, Yonca Tatarka, Altue El-hassan, Aynur Sülükoğlu, Naime Caylan, Remziye Yoldaş, Dudu Çağın, Süreyya Arlıcan Çiçek, Sibel Şirin, Meliha Kaya, Dilan Toptaş, Arzu Gül Komekova, Sevim Sökmensuer.
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