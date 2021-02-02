AHEF Başkanı Sezen, ASM’lerdeki sorunları anlattı
AHEF Başkanı Sezen, ASM’lerdeki sorunları anlattı: Sorusu olan da geliyor, sırası gelen de.
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Özlem Sezen, ASM’lerdeki sorunları Cumhuriyet’e anlattı.
Sadece koronavirüs aşısı yapmadıklarını belirten Sezen, “Okul çağı aşıları, normalde toplum sağlığı merkezlerinin okullara gitmesiyle yapılıyordu. Okullar kapatılınca bu sorumluluğu ASM’ler aldı. Zatürree aşılarını zaten biz yapıyorduk ama belirli bir düzenimiz vardı. Birden çok fazla talep oldu. Risk grubunda olmayanlar bile ASM’lere gelip aşıyı sormaya başladı. Grip aşısı risk grubu sürekli kısıtlandı. Aşı olmak isteyenler ‘Olup olmayacak mıyız’ diye sormaya geldi. Şimdi aynısı Covid aşısı için devam ediyor. Sırası gelen ya da gelmeyen herkes ‘Ben aşı olabilecek miyim? Sıram gelmedi mi’ gibi sorular sormak için ASM’lere geliyor” dedi.
Yeni doğan bebeklerin olduğu aşıları da yaptıklarını belirten Sezen, “Ülkemizdeki aşılamaların yüzde 90’ından fazlasını yapıyoruz. Aşılama merkezleri kurulmalı. Böylece çok hızlı bir şekilde çok sayıda kişiyi aşılayabiliriz ve yoğunluktan oluşan bulaş riskini ortadan kaldırırız” dedi.
Sezen, koronavirüse karşı şu anda 75 yaş ve üstü yurttaşların aşılandığını aktararak “Bir süre sonra aşılananların kapsamı genişletildiğinde o yığılmayı kaldırmamız çok zor” diye konuştu.
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