AHEF: ‘Pandeminin üvey evlatları, aile hekimleri Covid-19 aşısı dahil pandeminin her yerinde var ama ek ödemede yok’

02 Şubat 2021 Salı, 16:15

AHEF Başkanı Dr. Özlem Sezen; 5 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Aile Hekimliği Ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliği”nde yapılan değişiklikle aile hekimlerinin taleplerinin karşılanmadığına, haklarının gözetilmediğini anımsatarak “Sesimiz duyulsun istiyoruz” dedi. “Emek ve çabalarımızın görmezden gelinmesi bizi son derece üzmüştür” diyen Sezen “Aile hekimliği çalışanlarına yapılacak ek ödemelerin Ağustos ayından itibaren hayata geçtiğinin ancak salgının Türkiye’de Mart ayında başladığının bir kez daha altını çizmek isteriz” dedi.

ÜVEY EVLAT MUAMELESİ

Son 12 ayda tüm poliklinikler kapılarını kapatıp ülkenin sağlık sistemi aile hekimleri üzerine yüklenirken, aşılarını, gebelerini hiç aksatmadan takip ederken, aşılama çalışmalarında da şu anda aktif görev üstlenirken üvey evlat muamelesi gördüklerini söyleyen Dr. Özlem Sezen, canla başla çalıştıkları 12 ayın bir kalemde yok sayılmasını kabul etmeyeceklerini belirtti. Yönetmelik değişikliğinde yapılacak ek ödemenin pandeminin yayılımı ile ilgili şarta bağlanmasına itiraz ettiklerini anımsatan Sezen “İzin vekâlet şartı, negatif performans şartı, cari sınıflama şartına bir de pandemi şartı ile zirveye çıkan şartlarınız ile meslek onurumuzu hiçe sayıp, güvensizliğimizi bir kez daha pekiştirdiniz. Bu durumu bir an önce düzeltilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. 27 bin aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının salgınla mücadele ettiğini kaydeden Sezen, özetle şunları söyledi:

“Covid19 pandemisi boyunca salgınla yoğun bir şekilde mücadele ettik, iş güvenliği sağlığı hiçbir şekilde sağlanmazken, aile hekimleri olarak Covid19 aşılaması konusunda canla başla çalışıyoruz! Hekimler yüzyıllardır olduğu gibi mesleğimizin gereğini icraya devam ederken bu onur kırıcı yaklaşımı kabul etmedik, etmeyeceğiz.”