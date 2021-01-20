AHESEN Başkanı, plansızlığın Aile Sağlığı Merkezleri’ni vurduğunu belirtti

20 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00

Özer, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, aile hekimliği birimlerine kayıtlı kişi sayısının çok yüksek olduğunu vurguladı. Avrupa’da kayıtlı kişi sayısının 1500 - 2500 civarında olduğunu kaydeden Dr. Özer, bu rakamlarla etkin aile hekimliği hizmeti sunmanın zor olduğunu belirtti.

Dr. Özer, “Bizdeki sayılarla özellikle kronik hastalık takip ve izlemlerini gerçekleştirmek olası değildir. Yurt genelinde yaklaşık 3 bin birimde hekim olduğu halde ASÇ (ebe, hemşire veya acil tıp teknisyeni) eksiği vardır. Bu eksikliğin en büyük nedeni kamuda çalışanlar için aile hekimliğine geçişin maddi açısından kazanç sağlamaması ve her geçen artan iş yükü ile tercih edilmemesi kaynaklıdır” değerlendirmesini yaptı.

‘SORUMLUSU ASM’LER OLMAYACAKTIR’

AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer, “65 yaş üstü zatürree aşısı, mevsimsel grip aşıları ve okul çağı aşılamaları aile hekimlerine verildi. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bazı illerde filyasyon görevleri bizlere verilmeye çalışıldı. Pandemi sürecinde iş yükümüz arttı, yorulduk, yıprandık. Ancak hak ettiğimiz beklentilerimiz karşılanmadı. Özlük haklarımızda kayıplar yaşadık. Uyarıyoruz ve diyoruz ki: Taleplerimizin en kısa zamanda karşılanmaması durumunda yaşanacak olumsuzlukların sorumluluğu, yıllardır yaşanan baskıyı ve görmezlikten gelinmeyi sineye çeken aile hekimliği çalışanlarında olmayacaktır” dedi.