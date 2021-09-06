Ahlat Millet Bahçesi'nin maliyeti 42 milyon çıktı

06 Eylül 2021 Pazartesi, 10:09

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2 gün önce Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in 41 bin 633 nüfuslu ilçesi Ahlat'a gitti.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Erdoğan buradaki etkinliklerde Ahlat Millet Bahçesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan'ın “Bu eserleri ve gerisindeki manayı görebilmek için gören göz, işiten kulak, hakikatleri ifade edebilecek dil ve en önemlisi ülke ve millet sevdası ile dolu bir yürek lazımdır. Bu eserlerin şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” diyerek tanıttığı millet bahçesinin maliyeti ortaya çıktı.

1 YILDA TAMAMLANDI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Bitlis Ahlat Millet Bahçesi için geçtiğimiz yıl nisan ayında ihaleye çıktı. Millet bahçesinin yapımı için Föy İnşaat Taahhüt ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile 42 milyon 995 bin TL'lik sözleşme imzalandı. Millet bahçesi yaklaşık bir yıl içerisinde tamamlandı. Türkiye'nin en büyük ikinci millet bahçesi olduğu belirtilen Ahlat Millet Bahçesi içerisinde 50 çadırlı bir oba, gezi parkuru, kamelyalar, etnospor ve güreş alanı, hipodrom, Selçuklu Mimarisi özellikleri taşıyan bir millet kıraathanesi, helikopter pisti ve cami bulunuyor.