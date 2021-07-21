Ahmed Musa Türkiye'ye transfer oluyor!
İsmi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Ahmed Musa, Süper Lig'e transfer oluyor.
TRT'nin iddiasına göre, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Ahmed Musa ile anlaşma sağladı.
Avrupa kariyerine Venlo'da başlayan Nijeryalı futbolcu, CSKA Moskova ve Leicester City'de de boy göstermişti.
2 yıllık Al Nasr macerası geçen yıl sonlanan Ahmed Musa, ülkesinin Kano Pillars takımında forma giymişti.
87 kez milli formayla sahne alan Ahmed Musa, 15 gole imza attı.
Ahmed Musa'nın adı yıllardır Türk kulüpleri ile anılıyordu.
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