Samsunspor, Sivasspor'dan Alaaddin Okumuş'u kiraladı
Samsunspor, Sivasspor'dan Alaaddin Okumuş'u bir yıllığına kiraladığını duyurdu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Sivasspor'dan Alaaddin Okumuş'u kiralık olarak renklerine bağladı.
Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, sağ bek Alaaddin Okumuş'un 1 yıllığına kiralanması konusunda kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, anlaşmanın camiaya hayırlı olması dileğinde bulunuldu.
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