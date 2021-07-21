Samsunspor, Sivasspor'dan Alaaddin Okumuş'u kiraladı

Samsunspor, Sivasspor'dan Alaaddin Okumuş'u bir yıllığına kiraladığını duyurdu.

AA
21 Temmuz 2021 Çarşamba, 15:00
Samsunspor, Sivasspor'dan Alaaddin Okumuş'u kiraladı
Abone Ol google-news

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Sivasspor'dan Alaaddin Okumuş'u kiralık olarak renklerine bağladı.

Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, sağ bek Alaaddin Okumuş'un 1 yıllığına kiralanması konusunda kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın camiaya hayırlı olması dileğinde bulunuldu.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler