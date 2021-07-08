Japonya Olimpiyat Bakanı pandemi nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na seyirci alınmayacağı açıkladı
Japonya Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa salgın nedeniyle Tokyo Olimpiyatları'nın seyircisiz düzenleneceği açıkladı.
Japonya Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa yaptığı açıklamada 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na seyirci kabul edilmeyeceğini söyledi.
Önceki gün yapılan açıklamada, Tokyo'da bir kez daha olağanüstü hal ilan edildiği açıklanmıştı.
Japonya'daki vakaların düşmemesi ve delta varyantının artış göstermesiyle birlikte bu kararın alındığı ifade edilirken Tokyo Olimpiyat Oyunları Başkanı Seiko Hashimoto alınan karar için özür diledi.
SINIRLI SAYIDA SEYİRCİYE İZİN VERİLMİŞTİ
Tokyo Olimpiyat Komitesi daha önce yaptığı açıklamada, yurtdışından seyirci kabul edilmeyeceğini açıklamış ve oyunlara maksimum 10 bin seyircinin alınacağını belirtilmişti.
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