Ahmet Akın, ‘Çanakkale 1915 Köprüsü’ndeki uygunsuz malzeme’ iddiasını ‘şartname’ ile kanıtladı

15 Ağustos 2021 Pazar, 02:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yalıtımında şartnameye uygun olmayan malzeme kullanıldığı iddiasına, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) verdiği, “Söz konusu kriter şartlarında yok” yanıtına belgeyle karşılık verdi. Akın, “KGM’nin ‘yok’ dediği kriter, ‘Ek 5 Su Yalıtım İşleri Özellikleri’ adlı 874 sayfalık şartnamede mevcut. Gerçekleri gizlemeyin. KGM neyi gizlemeye çalışıyor? Güvenlik riski var mı bunu açıklayın” dedi.

KGM, Cumhuriyet’in 9 Ağustos’ta “Standart dışı malzeme kullanıldı” başlıklı haberle duyurduğu, “Çanakkale 1915 Köprüsü’nün sıvı yalıtımında ihale şartnamesinde belirtilen ‘ETAG 033’ özelliğine sahip olmayan malzeme kullanıldığı” iddiasına yönelik sosyal medyadan açıklama yaptı. Açıklamada, “Genel müdürlüğümüzce ihale edilen işin sözleşme eki doküman ve şartnamelerinde, ETAG 033 belgesi ile ilgili herhangi bir kriter bulunmamakta, söz konusu kriterin aranması ihale şartları içerisinde yer almamaktadır. Köprünün yüzey izolasyonunda kullanılacak malzeme seçimi projedeki diğer işlerde olduğu gibi işe ait ihale eki teknik şartnamelerde belirtilen gerekler dikkate alınarak görevli şirket tarafından yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘GERÇEKLERİ AÇIKLAYIN’

CHP’li Akın, sıvı yalıtım işi için ihaleye giren dört firmaya verilen şartnamede KGM’nin herhangi bir atıf olmadığını iddia ettiği ‘ETAG 033’ belgesinin çok açık bir şekilde vurgulandığını dile getirerek şunları kaydetti: “Üzerinde KGM’nin logosunun da yer aldığı ‘Ek 5 Su Yalıtım İşleri Özellikler’ adlı 874 sayfadan oluşan İngilizce şartnamede ETAG 033’e birden çok atıf var. Su yalıtımının nasıl yapılması gerektiğinin anlatıldığı şartnamenin 14. sayfasındaki ‘Özellikler’ başlığı altında şu ‘Su yalıtım sistemi geçerli bir Avrupa teknik onayı (ETA) olan ETAG 033 dayalı olacaktır’ ifadesi yer alıyor. Benzer bir şekilde malzeme özelliklerinin sıralandığı 13. sayfada da ‘ETAG 033 Sıvı Uygulamalı Köprü Döşeme Su Yalıtım Kitleri’ vurgusu yer alıyor. Alt yüklenici olan COWİ firması Avrupa’da faaliyet gösteriyor. Avrupa’da ETAG 033’e uygun olmayan bir yalıtımın olması mümkün değil. Dört şirketin girdiği ihalede teknik şartnamede yer alan bu kriteri KGM neye göre yok saymaktadır? KGM gerçekleri gizlemek yerine, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde söz konusu belgeye uygun olmayan bir malzemenin kullanılmasının herhangi bir güvenlik riski yaratıp yaratmadığını açıklamalıdır.”

‘KÖPRÜ GÜVENLİĞİ RİSK ALTINDA’

CHP’li Akın, açılışına 7 ay kalan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde güvenliğin risk altında olduğunu kaydederek, “İhale dokümanında yer alan ‘Köprülerde Sıvı İzolasyon Şartnamesi’ gereğince köprü zeminlerinde sıvı olarak uygulanan su yalıtımı malzemesinin ETAG 033 standardına uygun olması gerekiyor. ‘ETAG 033’ köprü izolasyonlarında Avrupa Birliği’nin kabul ettiği en önemli standart. Bu standarda ilişkin belge sahibi olmayan malzemelerin köprülerde kullanılması kesinlikle uygun değil. Taşeron şirketin köprüde ETAG 033 belgesi bulunmayan bir malzemeyi kullanması köprüde çelik ve asfalt arasında uyuşmama (korozyon) riskini doğurabilir. Asfalt yalıtımının standartlara uygun olması köprünün güvenliğiyle doğrudan ilişkili” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın

