CHP’li Ahmet Akın’dan yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nde güvenlik riski iddiası

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; yap-işlet-devret (YİD) modeliyle ihale edilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün inşaatında, ihale şartnamesinde belirtilen “sıvı izolasyon standartlarına aykırı bir malzemenin kullanıldığı” iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Akın, “İhale şartnamesinde belirtilmesine karşın köprü zemininin izolasyonunda uygun olmayan bir malzemenin kullanıldığı iddiası doğru mudur? Bu doğru ise yıllar sonra ortaya çıkacak herhangi bir korozyon ve çelik ile asfaltın uyuşmaması riskine yönelik ne gibi tedbirler alınacaktır” dedi.

YİD modeliyle ihale edilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde, 18 Mart 2017’den bu yana inşaat çalışmaları devam ediyor. Kore şirketleri Daelim ve SK Grup ile Limak ve Yapı Merkezi’nden oluşan ortak girişim grubunun aldığı ihale kapsamında köprünün herhangi bir erteleme olmazsa 18 Mart 2022 tarihinde açılması hedefleniyor. CHP’li Akın, açılışına 7 ay gibi kısa bir süre kalan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde standarda uygun olmayan izolasyon malzemesi kullanıldığına yönelik iddiaları, TBMM’ye sunduğu soru önergesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na sordu.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde güvenliğin risk altında olduğunu kaydeden Akın, “1915 Çanakkale Köprüsü’nün yapımının teknik ve idari şartnameler çerçevesinde yürütülmesi yasal bir zorunluluktur. İhale dokümanında yer alan “Köprülerde Sıvı İzolasyon Şartnamesi” gereğince köprü zeminlerinde sıvı olarak uygulanan su yalıtımı malzemesinin ETAG 033 standardına uygun olması gerektiği belirtilmektedir. ‘ETAG 033’ standardı köprü izolasyonlarında Avrupa Birliği’nin kabul ettiği en önemli standarttır. ETAG 033 standardına ilişkin belge sahibi olmayan malzemelerin köprülerde kullanılması kesinlikle uygun değildir. 1915 Çanakkale Köprüsü’ndeki asfalt altına yapılacak su yalıtım malzemesinin ETAG 033 belgesi olmak zorundadır” ifadelerini kullandı.

‘İHBAR YAPILDI MI?’

Akın, 1915 Çanakkale Köprüsü’ndeki standart dışı yalıtım malzemesi iddialarına yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na şu soruları yöneltti:

“İhale şartnamesinde belirtilmesine karşın uygun olmayan bir malzemenin 1915 Çanakkale Köprüsü’nün asfalt zemininin izolasyonunda kullanıldığı iddiası doğru mudur? 1915 Çanakkale Köprüsü’nde standartlara aykırı bir izolasyon malzemenin kullanıldığı yönünde herhangi bir ihbar yapılmış mıdır? ETAG 033 belgesini taşımayan bir malzemenin köprü izolasyonunda kullanılması doğru mudur? İhale şartnamesinde yer almasına karşın izolasyonda kullanılacak malzemeyle ilgili herhangi bir denetim yapılmış mıdır? Standartlara uygun olmayan bir malzemenin kullanılması durumunda 1915 Çanakkale Köprüsü’nde olası bir güvenlik riski oluşacak mıdır?”

‘CİDDİ RİSK VAR’



CHP’li Akın, köprüde asfalt altına yapılacak sıvı yalıtım işini alan taşeron firmanın kullanacağını belirttiği yalıtım malzemesinin ETAG 033 belgesi olmayan bir malzeme olduğuna dikkat çekerek, “İşin verildiği taşeron şirketin ETAG 033 belgesi bulunmayan bir malzemeyi kullanması teknik şartname ve sözleşmeye aykırı olduğu gibi çok ciddi olası riskleri de beraberinde getiriyor. Standartlara aykırı bir malzemenin kullanılması köprüde çelik ve asfalt arasında uyuşmama (korozyon) riskini doğurabilir. Asfalt yalıtımının standartlara uygun olması köprünün güvenliğiyle doğrudan ilişkili” dedi.