Çanakkale Köprüsünü yapan şirkette kritik olay

29 Nisan 2021 Perşembe, 07:55

Çanakkale'deki '1915 Çanakkale Köprüsü' projesini de yürüten şirket siber saldırıya uğradı. Şirketin bazı sunucu ve dosyaları fidye yazılımı (ransomware) ile şifrelendi. Saldırıdan 20 bin kişiye ait verilerin etkilendiği duyuruldu.

Daelim–Limak–SK–Yapı Merkezi Ortak Girişimi (DSLY), Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (KVKK) 24 Nisan’da tespit edilen saldırıya aynı gün içinde müdahale edildiğini bildirdi.

TESPİT YAPILAMADI

Oda TV'de yer alan habere göre, konuya ilişkin incelemenin devam ettiği belirtilen şirketin bildirimi şöyle:

“Saldırıdan etkilenen sunuculardaki kişisel veri kategorilerinin kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, dernek üyeliği, vakıf üyeliği, sendika üyeliği, sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri olabileceği, ancak hangi kategorideki kişisel verilerin etkilendiğinin kesin olmadığı, ihlalden etkilenen kişi ve kayıtların net bir şekilde tespitinin yapılamamış olduğu ancak ihlalden etkilenen tahmini kişi sayısının 20.000 olduğu İhlalden adi ortaklık çalışanları, adi ortaklık çalışan yakınları ve taşeron çalışanlarının etkilendiğinin düşünüldüğü.”

16 YIL İŞLETECEKLER

Yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkarılan “1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu” Projesini, Türk ve Güney Koreli firmalardan oluşan DLSY, 16 yıl 2 ay 12 gün işletme süresi teklifiyle kazanmıştı.