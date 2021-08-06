Ahmet Çelik’ten Cumhuriyet’e ziyaret

06 Ağustos 2021 Cuma, 16:36

Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve İmtiyaz Sahibi Alev Coşkun, Yenigün Yayıncılık AŞ Başkanvekili Adnan Aslan, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Koordinatörü Serkan Ozan ve cumhuriyet.com.tr Yayın Koordinatörü Mustafa Büyüksipahi ile görüşen Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, basın kuruluşları arasındaki dayanışma ve işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Cumhuriyet gazetesinin Türk basını içinde çok seçkin bir yeri olduğunu söyleyen Çelik, “Türkiye Cumhuriyeti’yle yaşıt bir gazete olan Cumhuriyet aynı zamanda devletimizin de hafızası niteliğinde değerli bir kurumdur. Arşivi, Cumhuriyet tarihimizi araştıranlar için adeta günü gününe tutulmuş günlük gibi vazgeçilmez bir kaynaktır” dedi. Çelik’in ziyaretini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Alev Coşkun da medya kuruluşları arasındaki işbirliğinin basının güçlenmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

