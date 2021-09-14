Ahmet Davutoğlu'ndan "Kemalizm" çıkışı: "Uyanışına yol açabilir"

14 Eylül 2021 Salı, 10:30

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk’ten Nihal Bengisu Karaca’ya konuştu.

Cumhur İttifakı’nın seçim barajını yüzde 7’ye indirme kararı üzerine konuşan Davutoğlu, “Bir mühendislik çalışması bu” dedi.

Davutoğlu konuyla ilgili, "Bizim için barajın bir anlamı yok. Biz daha yüksek oy alacağımızdan eminiz. Ama onlar yaptıkları siyaset mühendisliğinin altında kalacaklar. Kim siyaset mühendisliği yaparsa onun altında kalmıştır. Bizim gücümüzü müzakere marjımızı herhangi bir siyasi denklemde azaltmaz bu" ifadelerini kullandı.

"AK Parti iktidarının yanlışlıklarına duyulan tepki bir kesimde jakoben Kemalizmin tekrar uyanışına yol açabilir” diyen Davutoğlu şunları söyledi:

“Belli dönemlerde tepkisel trendler ortaya çıkar bunlar da başka eğilimlere hatta bazen gerilimlere yol açar. AK Parti iktidarının yanlışlıklarına duyulan tepki bir kesimde jakoben Kemalizmin tekrar uyanışına yol açabilir, jakoben Kemalizme duyulan tepki de geleneksel muhafazakâr kesimde tepkiselliğe yol açabilir. Cumhuriyet'in 100 yıllık tarihinde önemli üç fay hattı var. Biri Kürt-Türk ekseninde etnik, biri Sünni-Alevi ekseninde mezhepsel, diğeri laik-dindar ekseninde dünya görüşü fay hattı. Makul siyasetçilerin geçmiş tecrübelerden ders almış insanların bu fay hatlarını doğru yönetmesi ve aşırı uçlardan kaçınmayı sağlamaları gerekir.

Son Edremit olayı çok çarpıcı ve herkesin dikkat etmesi gereken bir olay. Rasyonel bir siyasi tavırla açıklanabilir bir şey değil o. Kadın onuruna bir saldırı var her şeyden önce, sadece inanca değil. İktidarın yanlışlıkları muhafazakâr değerlerde bir yıpranmaya yol açtı. Aynı zamanda daha önce bu değerlere saygı duyan insanlarda da bir refleks oluştu. Bu refleks de doğru bir refleks değil. İktidarın yanlışlıklarını dine maletme hatasına kimsenin düşmemesi lazım.

Sınavı doğru vermeye çalışan dindar ya da muhafazakâr siyasetçiler de var. Sadece yanlışları olanlar mı referans teşkil etmeli? Hem de şu var bakın, 12 Eylül’ün sene-i devriyesindeyiz. Kenan Evren’in yaptığı bütün hataları sergilediği jakobenizmi Kemalizme maledip Mustafa Kemal karşıtlığı yapılabilir mi?”