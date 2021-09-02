Davutoğlu: “Sosyal medyada hak aranmadığı bir Adli Yıl dilerim”
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, adli yıl açılışı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Davutoğlu, mesajında “Adamına göre değil, hukuka göre adeletin dağıtıldığı; mahkeme salonları yerine sosyal medyada hak aranmadığı bir Adli Yıl dilerim!” dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından 2021-2022 Adli Yıl açılışı ile ilgili paylaşım yaptı.
‘SOSYAL MEDYADA HAK ARANMADIĞI BİR ADLİ YIL DİLERİM’
Davutoğlu, Erdoğan’ın Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni’nde konuşma yaptığı esnada yaptığı paylaşım ile imalı gönderme yaptı. Davutoğlu mesajında “Adalet görkemli binalarda değil, vicdanlarda tecelli eder! Adamına göre değil, hukuka göre adeletin dağıtıldığı; mahkeme salonları yerine sosyal medyada hak aranmadığı bir Adli Yıl dilerim!” diye seslendi.
Video Haberler
- Saadet Partisi'nden 'Gerçekten İğrenç Bir Hayat' videosu
- Kılıçdaroğlu'ndan merak uyandıran videolu paylaşım
- Portakal o görüntüleri paylaştı: İmara mı açılıyor?
- Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu
- İYİ Partili isim Korkunç diyerek paylaştı
- İstanbul'da evde yılan paniği! İtfaiye eri yakaladı
- Tık uğruna gemiye atlayan fenomen gözaltına alındı
- Antalya'da korkunç kavganın görüntüleri!
- Çanakkale'de orman yangını
- Beline ip bağlayıp gezdirdi!
En Çok Okunan Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Sedat Peker' iddiası
- TRT'den İzmir Marşı savunması
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- Bahçeli duyurdu, CHP'den ilk açıklama geldi
- TV sunucusu tecavüzcüden canlandırma yapmasını istedi!
- Haluk Levent'ten kötü haber
- Yargıtay Başkanı Akarca, cübbesi ile dua etti
- Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak 'milli' eleştiri
- Ferhan Şensoy'la ilgili yürek burkan detay
- '2002’den bu yana en düşük oy seviyesinde'