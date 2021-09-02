Davutoğlu: “Sosyal medyada hak aranmadığı bir Adli Yıl dilerim”

02 Eylül 2021 Perşembe, 10:42

Davutoğlu, mesajında “Adamına göre değil, hukuka göre adeletin dağıtıldığı; mahkeme salonları yerine sosyal medyada hak aranmadığı bir Adli Yıl dilerim!” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından 2021-2022 Adli Yıl açılışı ile ilgili paylaşım yaptı.

‘SOSYAL MEDYADA HAK ARANMADIĞI BİR ADLİ YIL DİLERİM’

Davutoğlu, Erdoğan’ın Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni’nde konuşma yaptığı esnada yaptığı paylaşım ile imalı gönderme yaptı. Davutoğlu mesajında “Adalet görkemli binalarda değil, vicdanlarda tecelli eder! Adamına göre değil, hukuka göre adeletin dağıtıldığı; mahkeme salonları yerine sosyal medyada hak aranmadığı bir Adli Yıl dilerim!” diye seslendi.